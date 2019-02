TV, RAI3: a “Quante Storie” i pregiudizi del nostro tempo

Democrazia, assurdità, bellezza, vecchiaia: quattro lezioni virtuali che smascherano i pregiudizi del nostro tempo. Dietro la controfigura di un personaggio anziano e solitario, che riscopre attraverso i social network una relazione con il mondo, lo psichiatra Vittorino Andreoli, ospite della puntata di Quante Storie in onda lunedì 18 febbraio, alle 12.45 su Rai 3, racconta a Corrado Augias la propria visione della società contemporanea e di un presente in cui troppo spesso si scambia la presenza in rete con la vera vita.