Reggio Calabria, due donne disperse sulla neve in Aspromonte: soccorritori mobilitati nella notte per le ricerche

Due donne, madre e figlia di 46 e 14 anni, risultano disperse dalle prime ore di oggi pomeriggio nel territorio di Santo Stefano d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Dopo l’allarme lanciato dal marito sono partite subito le ricerche che vedono impegnati più di 50 unità tra forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino ed altre associazioni di volontariato di protezione civile. Le ricerche sono difficili per il terreno accidentato e coperto di neve, e continueranno per tutta la notte.