La stella del nuoto Rikako Ikee rivela: “Sono malata di leucemia”

La giovane nuotatrice Rikako Ikee, grande speranza per i Giochi di Tokyo, ha annunciato di essere malata di leucemia: l’atleta 18enne è diventata una star nel Paese dopo le 6 medaglie d’oro vinte ai Giochi Asiatici dello scorso anno.

“Dopo un malore, sono tornata in fretta in Australia e dopo gli esami mi è stata diagnosticata la leucemia. Non riesco ancora a crederci“, ha scritto su Twitter.

Ikee ha confermato che non parteciperà ai campionati giapponesi ad aprile. Il suo allenatore Jiro Miki ha ammesso di non averla mai vista soffrire così tanto in allenamento: “Non l’avevo mai visto avere così tante difficoltà a respirare“, ha detto.