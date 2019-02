Maltempo Roma: domani 25 febbraio scuole chiuse? Il centro operativo comunale al lavoro per la riapertura

E’ ancora aperto il centro operativo comunale di Roma, dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno creato numerosi disagi nella Capitale: il direttore della Protezione Civile di Roma Diego Portaha deciso di tenere il COC aperto finché non verrà garantita in via prioritaria l’agibilità delle scuole in vista della riapertura di domani 25 febbraio.

Il servizio giardini è al lavoro insieme ai volontari della Protezione Civile per risolvere le problematiche dovute a rami e alberi caduti vicino agli edifici scolastici.