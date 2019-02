Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Dalle 10 alle 19 le storiche sale dell’edificio sono aperte al pubblico. Alle 10 (primo ingresso della mattina) parte quindi la prima visita, e si prosegue fino alle 13 (ultimo ingresso della mattina), per poi riprendere poi dalle 15 (primo ingresso del pomeriggio) fino alle 18 (ultimo ingresso del pomeriggio).

Domenica 3 febbraio è possibile inoltre, per chi risiede o studia a Roma, acquistare, e si può anche regalare, la MIC, la card, che al costo di 5 euro permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per dodici mesi.

L’apertura straordinaria prevede l’ingresso in prossimità della Colonna di Traiano e, dopo il percorso attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.

Oltre alle collezioni permanenti dei Musei, è possibile visitare gratuitamente le tante mostre in corso , con qualche eccezione: sono escluse quella su Marcello Mastroianni al Museo dell’Ara Pacis e Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961, al Museo di Roma.

Per la prima domenica del mese, il 3 febbraio , ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Roma: oggi musei civici gratuiti per i residenti

article

1217032

MeteoWeb

Roma: oggi musei civici gratuiti per i residenti

Per la prima domenica del mese, il 3 febbraio, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre alle collezioni permanenti dei Musei, è possibile visitare gratuitamente le tante mostre in corso, con qualche eccezione: sono escluse quella su Marcello Mastroianni al Museo dell’Ara

http://www.meteoweb.eu/2019/02/roma-oggi-musei-civici-gratuiti-residenti/1217032/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/02/Roma-restauro-della-sala-Orazi-e-Curiazi-ai-Musei-Capitolini-22.jpg

Roma

NEWS