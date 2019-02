Un incendio è divampato in una dimora storica di 7 piani di Nikitsky Boulevard, una delle strade più eleganti del centro di Mosca. Le fiamme si sono sviluppate al quinto piano e sono state necessarie almeno 3 ore per spegnerle.

Decine di persone sono state evacuate. Ora si teme per la stabilità dell’edificio. L’incendio ha colpito un’area di 2mila metri quadrati.

Il palazzo è stato costruito nel 1912 e figura nelle liste del patrimonio culturale nazionale.