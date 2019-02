Domani il Safer Internet Day 2019: il 54% degli italiani riceve email di phishing

Alla vigilia del Safer Internet Day 2019 Google delinea il quadro della questione sicurezza sul web in un sondaggio commissionato a YouGov dal quale emerge che il 54% degli italiani riceve email di phishing e il 15% ha avuto il pc infettato da virus o da altri malware, con informazioni personali rubate e manipolate.

La ricerca ha anche rilevato che il 13% dei connazionali ha subito accessi non autorizzati ai propri profili social o ai propri account di posta elettronica e l’8% sottolinea di essere stato vittima di scam. Google ha anche scoperto che più del 38% degli intervistati continua ad utilizzare la stessa password per alcuni o addirittura per tutti i servizi online utilizzati. Quando si tratta di aggiornare le credenziali di accesso, circa un terzo degli intervistati (32%) cambia la propria password ogni 6/12 mesi, il 27% ogni 2/5 mesi, solo il 21% le cambia con frequenza mensile, e il 14% addirittura mai.

Riguardo le informazioni che le persone sono più interessate a proteggere online, il 51% degli italiani teme principalmente che le informazioni di natura finanziaria (a partire dai dati bancari) possano cadere nelle mani sbagliate, il 14% nutre apprensione per le proprie informazioni di carattere personale (indirizzo di casa), il 13% invece per le informazioni legate a momenti personali (foto). Seguono email ai colleghi (5%) e siti visitati (5%). Il 12% dichiara infine di non sapere nulla al riguardo.