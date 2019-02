Salute, l’esperto: attenzione al colesterolo cattivo

Parte in tutta Italia la decima edizione della Campagna nazionale per il Tuo cuore 2019 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione ‘per il Tuo cuore’ onlus e da Anmco – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.

E nel giorno del debutto gli esperti ricordano agli italiani l’importanza della prevenzione e del controllo del colesterolo ‘cattivo’ per un cuore sano. “Il lavoro di Anmco quest’anno si concentra in particolar modo sulla sensibilizzazione rispetto ai valori lipidici del colesterolo Ldl, noto anche come ‘colesterolo cattivo'”, dichiara Domenico Gabrielli, presidente nazionale Anmco e direttore della U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Civile Augusto Murri di Fermo. “Anche per questa edizione – aggiunge – sono previste tante iniziative in tutte le città che hanno aderito alla Campagna, molte delle quali rivolte alla prevenzione e all’educazione a un corretto stile di vita che permetta di avere un cuore sano”.

Dal 9 al 17 febbraio oltre 150 Cardiologie sul territorio nazionale apriranno gratuitamente le porte al cittadino per sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione cardiovascolare. Sono previsti per l’occasione screening cardiologici personalizzati, divulgazione di materiale informativo, dibattiti con gli esperti e attività di educazione sanitaria.

L’elenco delle Cardiologie aderenti alla Campagna è disponibile sul sito: www.periltuocuore.it. La Campagna per il Tuo cuore 2019 sarà attiva anche sui social con l’hashtag #periltuocuore2019. Durante la settimana ‘per il Tuo cuore’ e per tutto l’anno, è inoltre possibile sostenere le attività di ricerca e prevenzione delle malattie cardiovascolari della Fondazione. Per conoscere le diverse modalità di donazione: www.periltuocuore.it.