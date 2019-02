No votes yet.

E’ l’effetto della norma del dl Semplificazioni che permette anche ai laureati in Medicina che non avranno ancora completato il corso di formazione in Medicina generale, di poter ricevere l’incarico fino al 31/12/2021.

Salute: entrata anticipata per 4.150 medici di base in 3 anni

Nei prossimi tre anni saranno disponibili 4.150 medici di famiglia per fare fronte alle carenze derivanti dai pensionamenti. E’ l’effetto della norma del dl Semplificazioni che permette anche ai laureati in Medicina che non avranno ancora completato il corso di formazione in Medicina generale, di poter ricevere l’incarico fino al 31/12/2021. Da subito, secondo una

