Salute: studiato un sistema anti-smarrimento per le persone con demenza

Un dispositivo anti-smarrimento per le persone con demenze. Lo progettano gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale “E. Scalfaro” di Catanzaro.

“Proprio questo deve essere lo scopo della scuola: educare i giovani a ricercare, studiare, inventare, scoprire, perfezionare strumenti e metodi per contribuire fattivamente alla crescita civile della nostra societa’ nel senso dell’inclusione di ciascuno e del miglioramento della qualita’ della vita di tutti”, ha detto il dirigente scolastico Vito Sanzo nel corso dell’iniziativa “Mai ti perdero'” organizzata nei locali dell’istituto in collaborazione con Ra.Gi. Onlus presieduta da Elena Sodano.

Un dibattito intergenerazionale, e’ scritto in una nota, “in cui e’ stato messo il focus sul tema della profonda connessione ed interazione fra il mondo della scuola, inteso non solo come fucina di saperi e competenze, ma soprattutto come germe della cultura dell’impegno, della solidarieta’ e della cooperazione a favore dell’altro, e la realta’ delle associazioni, degli enti e delle altre istituzioni del territorio”.

Elena Sodano, nel suo intervento, prosegue la nota, “ha richiamato l’attenzione sulla centralita’ e sulla dignita’ delle persone affette da demenza, sul lavoro svolto quotidianamente dall’Associazione catanzarese da lei presieduta, sin dal 2008, per combattere contro l’esclusione sociale alla quale i soggetti affetti da queste patologie erano stati destinati, per evitare i dolorosi processi di frantumazione e frammentazione a cui essi erano stati ormai costretti a rassegnarsi.

Dieci anni di studi e ricerche sul campo – e’ scritto nella nota – che hanno dato vita al metodo Teci (Terapia Espressiva Corporea Intergrata), unico in Italia, per la cura ed in contenimento naturale delle demenze, ideato dalla stessa Elena Sodano, accuratamente descritto nel volume ‘Il Corpo nella Demenza’ (Maggioli, 2017) ed applicato nei due Centri diurni gestiti dall’associazione: lo Spazio Al.Pa.De. (Alzheimer, Parkinson e Demenze), attivo a Catanzaro fin dal 2008 e l’ ‘Antonio Doria’, situato a Cicala e parte integrante del progetto Dementia Friendly Community Italia, realizzato dalla Ra.Gi. in collaborazione con la Federazione Alzheimer Italia e il Comune di Cicala guidato da Alessandro Falvo”. L’incontro si e’ concluso con i saluti di Maria Rita Calvosa, direttore generale dell’Ufficio scolastico della Calabria, che si e’ complimentata con Vito Sanzo, gli studenti e i docenti “per l’importante iniziativa”.