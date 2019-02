San Valentino: il phishing romantico è in aumento, ecco i consigli per perdere la testa senza perdere i propri soldi

Gli esperti di Kaspersky Lab hanno rilevato un forte aumento delle attività di phishing da parte di cybercriminali che offrono agli utenti vari regali romantici alla vigilia di San Valentino. Il numero totale dei tentativi degli utenti di visitare siti web fraudolenti a tema romantico rilevati e bloccati durante la prima metà di febbraio è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2018, il che evidenzia come i truffatori siano sempre alla ricerca di un motivo per rubare dati e soldi agli utenti.

Il phishing è una delle tecniche di ingegneria sociale più popolari e più semplici per sfruttare gli utenti online. Si tratta di un tipo di frode in cui i cybercriminali acquisiscono con l’inganno le credenziali degli utenti, dalle password ai numeri di carta di credito, dalle coordinate bancarie ad altre informazioni finanziarie importanti. Le email e i siti web di phishing vengono di solito camuffati come siti non sospetti in modo da incoraggiare un destinatario, per un motivo o per l’altro, a inserire senza esitazione i propri dati personali. Spesso sfruttano le notizie di attualità, come grandi eventi sportivi o di vacanze a tema. San Valentino non fa eccezione.

Il numero complessivo dei tentativi degli utenti di visitare siti web fraudolenti rilevati e bloccati dalle soluzioni Kaspersky Lab nella prima metà di febbraio 2019 (i giorni precedenti al 14 febbraio) ha raggiunto un picco drammatico, passando da oltre due milioni nel 2018 agli oltre 4,3 milioni di quest’anno. Secondo le statistiche, i paesi più colpiti sono stati il Brasile (con una percentuale di incidenza superiore al 6,4%), il Portogallo (oltre il 5,8%) e il Venezuela (5,5%). Seguono Grecia (5,3%) e Spagna (5,1%).

Un’analisi più approfondita delle email inviate ha mostrato che i truffatori sfruttano in particolare gli articoli regalo in pre-ordine e i farmaci per migliorare le prestazioni amorose per indurre gli utenti a condividere le proprie credenziali al fine di piacere a coloro che amano. Questo conferma ancora una volta i risultati dell’indagine di Kaspersky Lab, che evidenziano come, quando si tratta di amore, gli utenti tendano ad abbassare la guardia.

“La nostra ricerca ha dimostrato che non c’è differenza tra attività di phishing che sfruttano grandi eventi sportivi, falsi pagamenti o un pretesto più romantico. Basta guidare le emozioni degli utenti, che si tratti di frenesia, stress o amore. Così, qualsiasi cosa o quasi può diventare uno strumento di attacco nelle mani dei truffatori informatici. Il picco rilevato ricorda che si dovrebbe sempre essere cauti quando si naviga sul web, anche se si sta solo comprando fiori per la persona amata” – segnala Andrey Kostin, Senior Web-Content Analyst di Kaspersky Lab.

I consigli di Kaspersky Lab per difendersi: