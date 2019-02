San Valentino, come non diventare il prossimo ex? Ecco quali sono le abitudini sessuali degli italiani

San Valentino, festa degli innamorati, è l’occasione perfetta per celebrare l’amore e sorprendere il proprio partner con un dono speciale. La corsa al regalo perfetto non sempre si conclude al meglio e il rischio di diventare il nEXt ex è alto quando si cede alla tentazione di grandi cuscini stampati con foto di coppia, portachiavi improbabili e fiori finti.

Oltre al cattivo gusto si può cedere ai cliché. Grande classico: la scatola di cioccolatini dolce come l’amore, ma di cui forse non tutti conoscono la storia. La tradizione infatti nasce nel 1600, quando il cioccolato veniva importato dall’America ed era molto caro, un regalo dunque prezioso e ricercato…all’epoca! Oppure l’orsetto di pelouche di cui probabilmente pochi sanno che il nome ‘Teddy Bear’ nacque da un insolito aneddoto. Durante una battuta di caccia, infatti, il Presidente americano Theodore Roosevelt si rifiutò di sparare a un orso e per i giornali divenne Teddy Bear, un orso morbido e tenero da coccolare.

Storie antiche e lontane diventate dei cliché, che quest’anno Durex decidere di rompere svelando i segreti di coppia e stimolando l’attenzione sul dono più adeguato ad una serata indimenticabile: regalare momenti di piacere con i prodotti Durex, ideali per il giorno in cui ognuno dedica tutto sé stesso al proprio partner, soprattutto sotto le lenzuola.

Secondo recenti studi, i benefici del sesso per la salute mentale e fisica sono dimostrati ed evidenti, avere rapporti con regolarità migliora salute e felicità e gli italiani sembrano esserne certi. Dai dati dell’ultima ricerca Durex sulle attitudini sessuali emerge infatti che la maggior parte degli italiani ha una vita sessuale attiva, con in media 2/3 rapporti sessuali alla settimana.

L’utilizzo di sex toys e lubrificanti è sempre più diffuso in Italia, praticamente in egual maniera fra uomini e donne (lubrificanti uomini 52%/donne 48% e sex toys 52% donne / uomini 48%), di età fra i 25 e i 44 (per più del 45%) e in gran parte di educazione media o medio-alta (88%). Toys e lubrificanti sono diventati degli ottimi alleati per la coppia che li utilizza per aumentare il piacere (61%) o per provare nuove esperienze (44%). Una pratica soluzione – acquistabile online, nelle vending machine, in farmacia e GDO – per raggiungere il piacere fisico, mentale ed emozionale, e, dati della ricerca alla mano, si evince che chi utilizza i lubrificanti, ad esempio, lo fa più volte alla settimana e riscontra un aumento del piacere sessuale oltre a un miglioramento della vita di coppia.