San Valentino, sondaggio AIDAA: in tanti lo passeranno in compagnia del proprio animale domestico

“Quasi il 30% delle donne e degli uomini italiani passeranno il loro San Valentino insieme al loro animale domestico“: questo il dato che emerge da un sondaggio attraverso i social, condotto dal Movimento delle famiglie con animali e dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, e che, si spiega in una nota, è stato “sottoposto a un campione di 500 persone che appartengono a gruppi di persone che sostengono di amare gli animali e divisi equamente tra uomini e donne la domanda: Con chi passerai il San Valentino? 148 (108 donne e 40 uomini) hanno risposto che lo passeranno con il loro cane o il loro gatto, 130 (30 donne e 100 uomini) hanno risposto con la famiglia o il partner tra cui i pelosi di casa, gli altri si sono equamente divisi tra il passarlo da soli, o in compagnia del fidanzato/a oppure da soli. Inoltre tra le persone che hanno risposto 288 hanno dichiarato di possedere animali, gli altri di amarli ma di non possederli, infine 243 delle 288 che possiedono animali hanno dichiarato che comunque oggi faranno un regalino al loro peloso di casa.”