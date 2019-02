Sardegna, Coldiretti: “La vertenza latte si somma alla questione danni per il maltempo”

Non solo vertenza latte per i pastori sardi, vittime anche dei cambiamenti climatici. Gli ultimi due anni per motivi opposti hanno visto dimezzarsi le produzioni e crescere a dismisura i costi di gestione delle aziende di campagna: prima nel 2017 c’è stata la clamorosa siccità, mentre il 2018 è stato segnato dalle abbondanti piogge e in alcuni casi violente oltre la norma. “Nonostante le promesse”, lo stanziamento dei fondi e la presentazione delle domande, ad oggi, gli ormai famosi 45 milioni di euro per la siccità del 2017, non sono ancora arrivati nei conti delle aziende agricole”, afferma Coldiretti Sardegna .

“Oltre il danno la beffa insomma, nel vedere i denari pronti per essere erogati ma bloccati per lungaggini burocratiche incomprensibili, oltre ai premi comunitari sempre in ritardo. Nessun settore agricolo è stato esente dai due cicloni con danni pesanti che vanno per tutti dai 30 fino al 70 per cento delle produzioni”, spiega l’Organizzazione agricola.

“Le imprese agricole stanno subendo attacchi da tutti i fronti senza possibilità di difesa”, afferma il direttore di Coldiretti Cagliari Luca Saba. “Nei prossimi giorni metteremo in campo una serie di iniziative per tutelare i nostri soci e per alzare il livello di attenzione su un comparto che sembra dimenticato – spiega il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas – In situazioni come queste è normale che cresca il malcontento anche perché ci sono stati danni ingenti oltre che alle produzioni, in diversi casi anche alle strutture”.