Sequestrata costuzione abusiva nel Parco Nazionale della Sila

I militari della stazione Carabinieri forestali Parco di Lorica e Cotronei unitamente agli agenti della Polizia provinciale di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, hanno sequestrato un manufatto in cemento realizzato abusivamente in localita’ “Frassineto” di San Giovanni in Fiore.

Il controllo e le attività investigative eseguite dai militari dell’Arma e dai poliziotti provinciali, hanno evidenziato che la struttura era stata realizzata in zona vincolata, senza le dovute autorizzazioni e in violazione alla normativa, in quanto realizzata in assenza di titoli abilitativi sia di natura edilizia che di natura paesaggistico-ambientale e senza il parere dell’Ente Parco della Sila in cui ricade. Sequestrato il manufatto, i militari hanno denunciato il proprietario, un uomo di San Giovanni in Fiore (Cs).