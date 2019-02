Serena Grandi parla della sua lotta contro il tumore al seno: “Me ne sono accorta per caso”

Serena Grandi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

Serena Grandi è tornata a parlare della sua lotta con un tumore al seno: “Sono di ottimo umore, sto bene, mi sto curando. Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno, dico a tutte le ragazze e le donne all’ascolto, prevenzione, prevenzione, prevenzione. Mi sono accorta di questo tumore al seno per caso. Per fortuna i problemi sono stati risolti, oggi mi sto curando, non sto facendo la chemio per fortuna, la malattia ti cambia, ti cambia molto. Sono felice di aver incontrato dei medici che sono dei ricercatori, non dei medici che pensano soltanto ad avere una macchina lussuosa. Sono stata curata e coccolata, ho visto in ospedale almeno 2000 donne operarsi, c’è una condivisione da parte mia verso le altre donne, bisogna prevenire, siamo sempre sul filo del rasoio, la vita può fare brutti scherzi“.

Cosa non rifarebbe: “Bisogna essere meno buoni, io ho perso tanto tempo ad essere sempre gentile con tutti. Ho fatto film gratis, ora il buonismo non va più di moda. Sono stata vampirizzata. La morte di mia madre mi ha colpita molto, mi ha fatto abbassare le difese. Bisogna pensare a sé stessi e basta. Essere egocentrici e andare avanti per la propria strada“.

Progetti futuri: “A ottobre debutterò in un grosso spettacolo teatrale, con la regia di Pino Insegno. Sarò in scena con Corinne Clery. Negli anni tra di noi c’è stata una grande rivalità, abbiamo buttato via 20 anni per ascoltare la gente cattiva che ci metteva una contro l’altra. Spesso gli uomini fanno litigare le donne. Ma ci siamo ritrovate. E ora faremo ridere la gente a teatro“.