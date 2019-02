Smog, Legambiente: a Napoli picchi in zona Porto e stazione Centrale

“Picchi di smog registrati in alcune aree della città di Napoli come quella del Porto (piazza Municipio), davanti la stazione Centrale, ma anche in centro storico, in una zona che dovrebbe essere a traffico limitato come piazza Bellini“: sono stati rilevati grazie a Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare che in questi giorni ha fatto tappa a Napoli. “I risultati del monitoraggio scientifico della qualità dell’aria – realizzato grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente volontari per natura – sono stati presentati questa mattina, a bordo della quarta carrozza del convoglio ambientalista, dal portavoce del Treno Verde, Andrea Minutolo e da Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, alla presenza di Luca Cascone, presidente della Commissione trasporti della Regione Campania“. L’obiettivo del monitoraggio di Legambiente, si legge in una nota dell’associazione ambientalista, è quello di valutare l’esposizione all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i cittadini sono sottoposti quotidianamente. Sono stati individuati 7 punti ‘critici’ della città di Napoli scelti in base alle segnalazioni dei cittadini e dei circoli di Legambiente. Sono state realizzate misurazioni della durata di un’ora delle polveri sottili nelle giornate del 13, 14 e 17 gennaio scorso: i valori registrati variano tra 9,82 e 81,89microgrammi/mc (come media oraria). Nello specifico il monitoraggio ha riguardato piazza Bellini (media oraria di 55,95 µg/mc), piazza del municipio di fronte al Porto (media oraria di 81,89 µg/mc), l’area della stazione centrale nelle vicinanze della circumvesuviana e dell’autostrada (26,90 µg/mc), via Porta di Massa(24,31 µg/mc), Galleria 4 Giornate(23,20 µg/mc), l’istituto tecnico industriale Augusto Righi (9,82 µg/mc), via Enrico Pessina42 (10,34 µg/mc).

Il picco più elevato, segnala Legambiente, si è registrato in piazza Municipio di fronte al porto e all’università dove alle 18.15 si è raggiunto il valore di 146 µg/mcma altri cinque picchi di oltre 120 µg/mc si sono registrati nell’ora monitorata. In Piazza Bellini, zona ztl, invece il picco più elevato si è riscontrato alle 21.23 con 64 µg/mc, mentre nei pressi della Stazione Centrale il valore massimo registrato è stato di 73 µg/mc. Nei pressi di via Porta di Massa, il picco più alto è stato rilevato alle 10.43 con valore di60 µg/mc, mentre nei pressi della Galleria Quattro Giornate il valore più alto è stato alle 12.40 con 57µg/mc.