Smog, Legambiente: semaforo quasi rosso per Padova

Semaforo arancione per Padova per lo smog: nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare. A lanciare l’allarme è Legambiente Padova che segnala il dato peggiore dell’inquinamento registrato da ottobre ad oggi: 133 microgrammi per metro cubo di PM10 (quasi tre volte il limite consentito) e 111 microgrammi di PM2.5 (quattro volte il limite oltre al quale diventa dannoso per la salute umana).

In considerazione della situazione, Legambiente Padova organizza “SmogBilitiamoci“, la mobilitazione contro lo smog e l’inquinamento.

L’appuntamento è per sabato 23 febbraio alle 15 a Padova sul Listòn.