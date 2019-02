Smog Lombardia: “Dal Governo servono risorse ulteriori”

Incontro questa mattina a Roma tra le Regioni del Bacino Padano (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) insieme ai tecnici del Ministero dell’Ambiente per fare il punto sugli avanzamenti dell’accordo per combattere le emissioni nocive in atmosfera.

La Regione Lombardia ha sottolineato che servono piu’ risorse da parte del governo e, in una nota, ha spiegato come il tavolo di lavoro, coordinato dalla stessa Lombardia, ha verificato che tutte le Regioni stiano procedendo in maniera puntuale nel rispetto degli impegni presi e come ci siano pero’ delle questioni ancora aperte con il ministero relative alla risposta alla procedura d’infrazione europea, cosi’ come rispetto all’avvio di un dialogo con la Commissione europea sul tema della qualita’ dell’aria.

“Con i colleghi delle altre Regioni- ha evidenziato l’assessore lombardo Raffaele Cattaneo – abbiamo condiviso la necessita’ di un maggiore impegno per combattere l’inquinamento, soprattutto per contrastare le emissioni dovute al riscaldamento domestico che e’ la prima causa delle criticita’ legate alla qualita’ dell’aria. E’ emersa la necessita’ di agire con politiche omogenee tra i territori e ho ribadito come sia fondamentale lavorare insieme, senza fughe in avanti come sta accadendo a Milano con Area B”.

Le Regioni hanno anche valutato la possibilita’ di estendere gli incentivi dedicati alla sostituzione di veicoli commerciali e privati anche a chi scegliera’ di acquistare mezzi Diesel di omologazione euro 6.2 D-temp che hanno comunque emissioni piu’ contenute, cosi’ da incontrare un maggiore riscontro da parte della platea degli utenti.

“Sono tutti temi concreti – ha affermato Cattaneo – che rendono evidente come ci sia la volonta’ comune di combattere l’inquinamento e non rendere impossibile la mobilita’, utilizzando la leva degli incentivi e non quella dei divieti”. Al temine dell’incontro le Regioni hanno condiviso la necessita’ di avere nel piu’ breve tempo possibile un confronto con il ministro Costa.

“Ci aspettiamo fatti concreti – ha concluso Cattaneo – soprattutto risorse economiche ulteriori per sostenere le politiche regionali e un sostegno da parte dell’Unione europea che tenga conto delle specificita’ orografiche e meteo climatiche del Bacino Padano che rendono per noi particolarmente difficile rispettare i limiti imposti da dall’Unione”.