A Milano i livelli di PM10 rimangono oltre i limiti: secondo le rilevazioni di Arpa regionale, tutte le centraline posizionate in città hanno rilevato ieri il superamento della soglia di 50 mg/m3, con valori pari a 88 mg/m3 in viale Marche, 69 in via Pascal, 79 in via Senato e 62 al Verziere. In viale Marche sono stati superati anche i limiti di No2 (234 mg/m3 quando il massimo previsto è di 200).