Smog Milano: PM10 oltre i limiti nel primo giorno di Area B

Ieri tutte le centraline che monitorano la qualità dell’aria a Milano e nell’hinterland, nel primo giorno di Area B, hanno registrato polveri sottili oltre la soglia di 50 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata: il dato emerge dal bollettino giornaliero di Arpa Lombardia, che ha pubblicato le rilevazioni del 25 febbraio 2019, giorno del debutto della ztl più grande d’Italia.

Il valore più alto è stato registrato nella centralina di Milano–Senato, con 75 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata.

Nell’hinterland il primato negativo va a Cassano D’Adda che ha fatto registrare 73 microgrammi di PM10 per metro cubo d’aria analizzata.