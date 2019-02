Smog Milano: PM10 oltre i limiti per 6 centraline su 7

In vigore oggi in provincia di Milano e nelle province di Cremona, Lodi, Monza e Brianza, Pavia e Varese le misure temporanee antismog di primo livello, a seguito del prolungato sforamento dei limiti di PM10 nell’aria: ieri a Milano e nell’hinterland le polveri sottili hanno complessivamente superato la soglia di 50 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata.

Secondo il report quotidiano dell’Arpa, che riporta i dati del giorno precedente, su 7 centraline di monitoraggio attive nel Milanese in 6 i dati raccolti erano oltre i limiti.

A Milano-Marche registrato il record di 92 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata, Milano-Senato rilevato il valore 60, a Pioltello-Limito 58.