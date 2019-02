Smog Milano: PM10 sopra i limiti in tutte le centraline

In tutte le centraline di monitoraggio di Milano e hinterland, il PM10 è al di sopra dei limiti di 50 microgrammi per metro cubo di aria analizzata: il dato emerge dal bollettino sulla qualità dell’aria emesso oggi da Arpa Lombardia che riporta i dati registrati ieri, 15 febbraio.

A Milano-Marche registrati 89 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata, a Milano-Senato 87, a Pioltello-Limito 85, a Milano-Pascal 82, a Milano-Verziere 72. Nell’hinterland, Cassano d’Adda fa registrare 88, Magenta 85.