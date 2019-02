Smog Milano: da domani revoca delle misure di primo livello

Regione Lombardia comunica in una nota che a partire da domani, sabato 2 febbraio, saranno revocate le misure temporanee di primo livello attive nella provincia di Milano. Le condizioni meteorologiche di ieri hanno determinato concentrazioni di PM10 nella provincia di Milano attorno al valore limite e una media provinciale di 46,6 microgrammi per metro cubo. E’ stato conseguito quindi il secondo giorno consecutivo sotto la soglia: saranno revocate da domani le misure di primo livello che prevedono, ad esempio, limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano. Restano in vigore le limitazioni presenti anche nel resto dell’anno.