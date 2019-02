No votes yet.

Da venerdì 15 febbraio 2019 sono quindi in vigore le misure ordinarie di limitazione della circolazione (da lunedì a venerdì e le domeniche ecologiche, dalle 8.30 alle 18.30) per le seguenti categorie di veicoli:

Da venerdì 15 febbraio 2019, terminano le misure emergenziali a Modena , come da bollettino emesso da Arpae , in quanto i valori delle polveri sono tornati sotto la soglia per due giorni consecutivi, lunedì 11 e martedì 12 febbraio, nell’arco dei quattro giorni precedenti il giorno di controllo.

Smog, PM10 sotto limiti a Modena: da domani possono circolare i diesel Euro 4

