Smog Roma: il 10 febbraio la 4ª domenica ecologica, blocco del traffico in fascia verde

Per il 10 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Virginia Raggi, ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della quarta domenica ecologica. Inoltre, si registra una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti.

L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche.

Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6.

L’Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali provvederanno al potenziamento del trasporto pubblico locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale vigilerà per garantire il rispetto del provvedimento.

La prossima domenica ecologica è programmata per il 24 marzo 2019.