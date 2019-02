Dal 1 novembre stop alle vetture Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario di Roma. Lo scrive su Facebook il sindaco Virginia Raggi, ribadendo quanto gia’ annunciato nelle scorse settimane.

Sono interessati circa 24mila residenti, per il sindaco “una scelta necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini in quanto misura necessaria per combattere le cause dell’inquinamento atmosferico”.