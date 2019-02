In riferimento al Comune di Venezia, Arpav conferma il mantenimento del livello di allerta 1 Arancio, che, si spiega in una nota, “sarà valido fino al prossimo giorno di controllo previsto per lunedì 25 febbraio, quando il nuovo bollettino comunicherà se passare al livello di allerta 2 Rosso o se retrocedere a livello Verde qualora nel fine settimana le concentrazioni di PM10 presenti in atmosfera rientrassero al di sotto della soglia dei 50 microgrammi/m3.”