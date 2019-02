Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano: riconfermato il presidente Francesco Del Campo

Presso la sede del CAI di Catania, mercoledì 13 febbraio, si è tenuta l’assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano durante la quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo della presidenza. Riconfermato per il prossimo triennio in qualità di presidente Francesco Del Campo, medico dirigente all’Asp di Catania, accompagnatore nazionale di alpinismo giovanile (ANAG). Vice presidente vicario è stato eletto Francesco Zipper, medico infettivologo e del CNSAS, vice presidente è stato eletto Leonardo La Pica, geologo dell’INGV e già delegato della X delegazione CNSAS. Durante l’assemblea il presidente Del Campo ha ricordato, chiedendo un minuto di silenzio, il socio Giuseppe Gemmellaro, recentemente scomparso.