Space Economy: Italia e Giappone uniti nella cooperazione industriale

L’11 febbraio 2019 si è svolta, presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, una “Giornata Industriale Italo-Giapponese”, dedicata all’industria spaziale dei due Paesi.

L’evento è stato promosso da METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), SJAC (The Society of Japanese Aerospace Companies) e JAXA (Agenzia Spaziale Giapponese) e organizzato dall’ASI in collaborazione con le associazioni industriali spaziali nazionali, AIAD, AIPAS e ASAS.

Il workshop – si spiega in una nota – ha favorito il rafforzamento della cooperazione industriale tra l’Italia e il Giappone in ambito spaziale ed ha fatto seguito alla missione industriale italiana guidata dall’ASI a Tokyo nell’aprile del 2017.

La delegazione giapponese era composta dai vertici delle più importanti imprese giapponesi del settore e dai rappresentanti del METI, di JAXA, dell’Ambasciata Giapponese a Roma e di SJAC.

L’incontro si è articolato in una prima parte a carattere istituzionale e una seconda parte dedicata ad incontri business to business (B2B), organizzati con il supporto delle associazioni industriali AIAD, AIPAS, ASAS. Si sono tenuti nel complesso 76 incontri B2B. Nei prossimi giorni la delegazione giapponese completerà la propria missione in Italia con la visita a diversi siti di industrie spaziali nazionali.

La missione industriale bilaterale si inserisce nell’ambito dell’Accordo Quadro esistente tra ASI e JAXA, in cui sono anche identificati i principali ambiti di collaborazione tra i due Paesi.

L’ASI, nell’illustrare la nuova governance dello spazio (Legge 7/2018), ha presentato le caratteristiche essenziali della struttura industriale nazionale del settore spaziale, dagli LSI alle PMI, evidenziandone la presenza nell’intera catena del valore e ribadendo l’interesse dell’Italia nel voler giocare un ruolo significativo nell’ambito della New Space Economy.

Il METI e la JAXA hanno fornito un’esaustiva panoramica del robusto programma spaziale giapponese, evidenziando i consistenti investimenti pubblici che sono destinati a questo settore, incluse specifiche strategie di sostegno alle start-up. È intenzione del METI raggiungere l’obiettivo di raddoppiare la Space Economy Giapponese in poco più di 10 anni.