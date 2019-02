Spam e fake news: WhatsApp mette al bando circa 2 milioni di account ogni mese

WhatsApp mette al bando circa 2 milioni di account ogni mese, per contrastare spam, fake news e messaggi sospetti: lo hanno confermato i dirigenti della società durante un incontro tenutosi a New Delhi, in India, dove la piattaforma sta mettendo a punto soluzioni per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni.

WhatsApp è utilizzato da oltre 1,5 miliardi di utenti e, insieme a Instagram, è l’applicazione che cresce di più dell’ecosistema Facebook.