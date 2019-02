Spazio: l’astronauta Paolo Nespoli inaugura il nuovo padiglione Astronomia di Volandia

Il 2 Marzo l’astronauta Paolo Nespoli inaugurerà il nuovo padiglione dell’Astronomia e dello Spazio di Volandia, il “Parco-Museo” del volo di Somma Lombardo.

Nespoli sarà il padrino dei 2000 metri quadri di parte espositiva del museo dedicata all’affascinante e misterioso mondo dell’astronomia. Partecipazione resa possibile grazie alla rinnovata partnership di Volandia con American Airlines, sponsor dell’iniziativa, che ha predisposto i suoi spostamenti da e verso gli Stati Uniti d’America.

Come ci si prepara per andare sulla ISS, come si svolge una giornata tipica a bordo, cosa fa un astronauta in orbita: queste sono alcune delle curiosità di cui parlerà lo stesso Nespoli.