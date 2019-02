Spazio: ESA e ASI inaugurano ESERO Italia, al via progetto su materie STEM

Oggi l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) presenteranno ESERO Italia (European Space Education Resource Office), un progetto congiunto tra ASI ed ESA che si propone di incoraggiare, favorire e migliorare le abilità e le competenze degli studenti italiani nelle discipline tecnico-scientifiche (STEM: Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Lo spazio, e i temi ad esso collegati, saranno utilizzati come un contesto innovativo per l’insegnamento e l’apprendimento delle materie STEM a scuola. ESERO si rivolgerà principalmente agli insegnanti – chiave di accesso agli studenti – tramite formazione continua ed un’offerta didattica stimolante e all’avanguardia basata sul modello del mondo scientifico professionale reale. L’ufficio italiano di ESERO sarà costituito da un Consorzio guidato da ANISN – l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali – e sarà parte del network ESERO di ESA che include già quattordici uffici ESERO in sedici Stati Membri dell’ESA.

All’evento, che sarà aperto dal Direttore Generale dell’ASI Anna Sirica, parteciperanno tra gli altri il Commissario Straordinario dell’ASI Piero Benvenuti, il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner e porterà i suoi saluti in un videomessaggio l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano.