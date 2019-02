Spazio: il direttore generale ESA ospite a Palazzo Chigi

Si è svolto oggi a Palazzo Chigi, un incontro tra il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Johann-Dietrich Wörner, e l’ammiraglio di squadra Carlo Massagli, Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio.

Il prof. Wörner è stato anche ricevuto dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti al quale è stata affidata, tra le altre, la delega al settore aerospaziale. Tema principale dell’incontro, la preparazione all’evento principale dell’anno 2019 in ambito spaziale europeo: il Consiglio Ministeriale dell’ESA che si terrà a Siviglia a fine novembre. L’incontro – il primo a livello istituzionale – è stato l’occasione per presentare la nuova struttura di governance dello spazio in Italia ed è stato propedeutico al prossimo Consiglio Ministeriale dell’ESA, mirato alla definizione dei programmi e attività che l’Agenzia europea svilupperà nei prossimi anni. Presente anche il Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, Prof. Piero Benvenuti, che, in qualità di Capo delegazione italiana presso il Council dell’ESA, dovrà gestire i negoziati previsti da oggi fino a novembre 2019, sulla base delle indicazioni e linee guida fornite in ambito Comitato interministeriale.