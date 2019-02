Spazio: gaffe di Roscosmos, il nuovo sito dimentica il volo di Gagarin

Gaffe per l’Agenzia spaziale russa Roscosmos: il nuovo sito internet, lanciato a fine novembre 2018, nella sezione dedicata allo storico delle missioni, non presentava alcun riferimento all’anno 1961.

Il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin divenne il primo uomo ad effettuare un volo orbitale (ogni anno in questo giorno in Russia si festeggia il giorno dei cosmonauti).

La scoperta si deve ad alcuni giornalisti di una stazione radio di Mosca, che hanno poi interpellato Roscosmos per avere spiegazioni. L’ente spaziale russo si è limitato a commentare che il nuovo sito ha bisogno di qualche piccola “messa a punto”.