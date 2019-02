Spazio: successo per la sonda giapponese Hayabusa2, atterrata con successo sull’asteroide Ryugu

La sonda giapponese Hayabusa2 è atterrata con successo sull’asteroide Ryugu, alla ricerca di indizi sull’origine del sistema solare.

“Confermiamo la comunicazione di dati con la sonda, dopo il touchdown, e sembra che il touchdown abbia avuto successo ma dobbiamo analizzare diversi dati che abbiamo via via ricevuto prima della conferma finale“, ha detto inizialmente il portavoce della Jaxa alla AFP.

La conferma ufficiale ha richiesto ore perché l’asteroide si trova a 342 milioni di km dalla Terra.

Il team “mission control” della Jaxa è esploso in applauso liberatorio quando i segnali hanno confermato il touch down della sonda giapponese, grande come un’utilitaria e guidata da una bussola italiana, la Star Tracker, costruita da Leonardo.

Hayabusa ha cambiato velocità e direzione indicando di essere atterrata prima di essere rinviata nella sua posizione orbitante. Sull’asteroide la discesa è avvenuta lentamente: poi è avvenuto lo sparo del proiettile di appena 5 grammi a 300 m/s per raccogliere frammenti dell’asteroide con una sorta di “aspirapolvere”.

La missione giapponese Hayabusa2 aveva raggiunto l’orbita dell’asteroide Ryugu, dal diametro di circa 900 metri, nel giugno del 2018. Dopo aver raccolto campioni di roccia spaziale, a guidare il ritorno sulla Terra della sonda sarà ancora la bussola italiana Star Tracker.

L’obiettivo della sonda Hayabusa, “falco pellegrino”, è quella di raccogliere “polvere cosmica” dall’asteroide, uno dei più antichi del sistema solare.