Spazio: voli commerciali, semaforo verde per Dragon

Dopo la conferma di SpaceX, arriva anche il nulla osta della Nasa per il primo volo senza equipaggio di Crew Dragon, nuovo veicolo destinato ben presto ad affiancare la Soyuz nel servizio di taxi per l’orbita bassa. È dunque confermato ufficialmente il test di lancio, che avverrà il prossimo 2 marzo alle 8:48 italiane da Cape Canaveral, in Florida.

L’agenzia spaziale statunitense e la compagnia di Elon Musk – riporta Global Science – hanno raggiunto l’accordo definitivo il 22 febbraio scorso dopo una giornata intera di controlli e test, culminati con il semaforo verde al debutto di Crew Dragon. La capsula partirà alla volta della Iss nell’ambito della missione Demo-1, e in caso di esito positivo sarà considerata pronta per il trasporto di astronauti.

Sembra finire così il lungo susseguirsi di ritardi sulla tabella di marcia di SpaceX, l’ultimo dei quali causato dal blocco parziale dei fondi governativi statunitensi di inizio gennaio. “È emozionante avere la data del lancio fissata per il 2 marzo – commenta Bill Gerstenmaier, amministratore associato della Nasa per il volo umano – siamo finalmente pronti ad andare avanti.”

Il liftoff di Crew Dragon avverrà a bordo del razzo Falcon 9, e l’aggancio con la Iss è previsto per il giorno successivo al lancio. La navicella resterà in posizione di docking con la casa spaziale fino all’8 marzo, giorno in cui si staccherà per il rientro controllato nell’oceano Atlantico.

Se per qualunque ragione il lancio dovesse venire annullato, è stata prevista una finestra di backup il 5, l’8 o il 9 marzo. A seconda di come andrà la missione Demo-1, verrà programmata la Demo-2, che vedrà il primo volo con equipaggio della navicella di SpaceX: gli astronauti selezionati, annunciati la scorsa estate, saranno Bob Behnken e Doug Hurley della Nasa. La missione al momento è prevista intorno a luglio 2019, il che porterebbe la compagnia di Elon Musk in leggero vantaggio rispetto a Boeing, principale competitor di SpaceX nella nuova era dei voli commerciali con equipaggio. Il debutto della capsula Starliner con astronauti a bordo è infatti in programma ad agosto prossimo, a valle dell superamento del volo di prova in calendario per aprile.