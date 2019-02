Lo stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura: il 22 febbraio la presentazione del rapporto

La FAO terrà un briefing per i media per presentare i risultati del rapporto sullo Stato della Biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura, che sarà lanciato il 22 febbraio.

Lo “Stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura” è il primo rapporto in assoluto che analizzi lo stato delle piante, degli animali e dei microrganismi che sostengono il cibo e la produzione agricola – a livello genetico, delle specie e degli ecosistemi.

La biodiversità per l’alimentazione e l’agricoltura include sia le piante selvatiche che quelle coltivate che forniscono cibo, mangimi, carburante e fibra; e la “biodiversità associata” – la miriade di organismi che sostengono la produzione alimentare (tra cui api e altri impollinatori; piante, animali e microrganismi che aiutano a depurare l’acqua e l’aria, combattere le malattie delle colture e del bestiame e mantenere i terreni fertili).

La biodiversità per l’alimentazione e l’agricoltura è la base dei nostri sistemi alimentari: rende i sistemi di produzione e i mezzi di sussistenza più resilienti agli shock e agli stress, compresi gli effetti del cambiamento climatico; ed è fondamentale per aumentare la produzione di cibo di fronte alle crescenti esigenze, limitandone al contempo l’impatto negativo sull’ambiente.

Il rapporto è stato preparato sotto la guida della Commissione sulle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura – l’unico organismo intergovernativo permanente che si occupa specificamente della diversità biologica per l’alimentazione e l’agricoltura – e si basa sull’analisi di dati globali, compresi i dati forniti specificamente per questo rapporto da 91 paesi.

Presenteranno e risponderanno alle domande sui risultati del rapporto il Coordinatore, il Segretario della Commissione sulle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, e gli specialisti di silvicoltura e della pesca della FAO.