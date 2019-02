Stazione Spaziale: contratto USA-Russia per 2 turisti sulla ISS

Roscosmos e Space Adventures, l’azienda statunitense per il turismo spaziale, hanno firmato il contratto per inviare due turisti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

“L’azienda statale Roscosmos e quella americana Space Adventures hanno firmato un contratto per voli di breve termine per due astronauti non professionisti sulla stazione spaziale Iss a bordo di un veicolo spaziale. Il volo per la Iss e’ in programma entro la fine del 2021“: questo l’annuncio dell’agenzia spaziale russa.