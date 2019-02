Il 19 Febbraio la Superluna più grande del 2019: un appuntamento imperdibile, ecco tante curiosità e INFO UTILI

Un appuntamento da non perdere: è in arrivo la Superluna più grande del 2019. La sera del 19 Febbraio il nostro satellite apparirà nella volta celeste più luminoso e brillante rispetto alla norma: ciò perché la Luna, in fase di plenilunio, verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (perigeo).

“Superluna” non è un termine scientifico, ma rende bene l’idea dello spettacolo che andremo ad ammirare, meteo permettendo: non solo apparirà più luminosa, ma anche circa il 7% più grande di una Luna piena normale.

La fase di plenilunio verrà raggiunta alle 16:53 ora italiana, mentre il perigeo alle 10:07 ora italiana (356.761 km di distanza): è la Luna piena più vicina del 2019 ed è la seconda Superluna dell’anno, dopo quella che ha coinciso con l’eclissi della notte fra il 20 e il 21 gennaio.

La prossima? Sarà il 21 marzo, a ridosso dell’equinozio di primavera.

Per approfondire:

Cos’è la Superluna?

Se la Luna percorresse un’orbita perfettamente circolare attorno alla Terra, la sua distanza dal nostro pianeta sarebbe costante, come anche il diametro apparente della Luna. Dato che però la Luna percorre un’orbita ellittica, ne consegue che non si troverà sempre alla stessa distanza dalla Terra, ma ad una distanza variabile tra un valore minimo (perigeo) a circa 356.410 km, ed un valore massimo (apogeo) a circa 406.740 km. All’apogeo la Luna apparirà leggermente più piccola rispetto a quando si trova al perigeo. La differenza tra i punti di massimo e minimo è di circa 50.000 chilometri, abbastanza per farla apparire in media del 14% più grande e del 30% più luminosa al perigeo. Si tratta di un normale fenomeno dovuto al fatto che la Luna si trova alla minima distanza dalla Terra, un fenomeno ciclico e non raro ma comunque suggestivo.

La Superluna e la definizione di Richard Nolle

Il termine Superluna, coniato da Richard Nolle (astrologo), indica dal punto di vista scientifico semplicemente il perigeo lunare. Nolle ha definito la Superluna un “novilunio o plenilunio che si verifica quando la Luna si trova al o vicino (entro il 90% del) punto di minima distanza dalla Terra in una data orbita,” (cioè a 361.836 km di distanza) sicché, in base a questa definizione, si verificano tra 4 e 6 Superlune ogni anno in media.