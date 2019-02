Svizzera: deraglia treno ad alta velocità

Un treno ad alta velocità tedesco è deragliato ieri sera mentre si avvicinava alla stazione centrale della città svizzera di Basilea: lo ha reso noto un portavoce delle ferrovie tedesche della Deutsche Bahn.

A bordo del treno ICE 373 erano presenti 240 persone. Il treno era in servizio dalla Ostbahnhof di Berlino alla cittadina svizzera di Interlaken.

Già nel novembre del 2017 un altro treno ICE era deragliato mentre entrava in un’altra stazione di Basilea. Anche in quel caso, non vi erano state vittime.