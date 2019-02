Tartarughe protette in vendita online, sequestrate

Sequestrate dal nucleo carabinieri Cites di Catania 18 tartarughe di una specie protetta, la “Testudo Hermanni“, autoctona del territorio siciliano, che erano state messe in vendita online: il proprietario, che non era in possesso né di regolare licenza di importazione né di certificazione legittima, è stato denunciato per vendita illegittima e ricettazione di animali di specie protetta.

L’uomo rischia l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 15mila a 150mila euro.