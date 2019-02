TEDxGenova 2019: l’ingegnere del vento Giovanni Solari sarà uno dei relatori

Professore in Tecnica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento dell’Università di Genova, Giovanni Solari vanta molti riconoscimenti internazionali, tanto da essere considerato uno dei principali esperti al mondo in queste materie. Partecipa sabato 23 febbraio 2019 a TEDxGenova, l’evento genovese di TED, organizzazione non profit che ha come obiettivo quello di diffondere idee di valore. Le conferenze TED hanno come protagonisti i migliori pensatori e creatori di tutto il mondo che raccontano, in 18 minuti, la loro idea innovativa. Gli interventi sono poi resi disponibili gratuitamente su TED.com

Solari è stato il primo in Italia e in Europa a studiare ingegneria del vento, ha ricevuto le Medaglie Cermak, Davenport, Scanlan e Flachsbart e si deve a lui la fondazione del primo corso di Laurea in questa materia, oggi diffuso anche in altre università.

Ha dato vita, a fine 2017, al progetto Thunderr (acronimo dei termini inglesi THUNDERstorm, “temporale” e Roar, “fragore”), a cui lavorano circa 20 ricercatori, nazionali e internazionali. Il progetto è vincitore del prestigioso Advanced Grant, conferito dall’European Reserch Council (per la prima volta al mondo assegnato a un progetto di Ingegneria Civile).

L’attività lavorativa pratica e sperimentale del prof. Solari si svolge principalmente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale che ospita la Galleria del Vento dell’Università di Genova.

“Progettiamo da oltre cinquant’anni strutture pensando che il vento si identifichi con formazioni a grande scala, cioè pensando ai venti ciclonici, mentre negli ultimi vent’anni abbiamo capito che ogni volta che alle medie latitudini abbiamo un danno importante, la causa è un temporale. Quindi paradossalmente calcoliamo le strutture per un tipo di vento quando in realtà quello pericoloso, nel 90% dei casi, è un altro fenomeno. Così abbiamo lanciato il progetto per ricreare un modello di temporale ed elaborare un modello di calcolo delle costruzioni effettivamente in grado di tener conto di questo fenomeno in aumento, in termini di frequenza e intensità, a differenza dei cicloni, che sono in diminuzione.”

La specializzazione in Ingegneria del Vento, che ha applicazioni in ogni settore, da quello climatico a quello ambientale, è molto ricercata, specialmente dalle compagnie di costruzione estere, come la RDW, con sede in Canada e circa cento ingegneri con PhD in Ingegneria del Vento: “Molti dei miei migliori studenti sono in giro per il mondo a lavorare grazie alle loro competenze. Naturalmente stiamo parlando di competenze che vengono applicate a strade, ponti, grattacieli, perché sono fondamentali per le grandi opere”.