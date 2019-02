Storica tempesta invernale alle Hawaii: la sua violenza nella raffica di 307km/h e nei -24,4°C sul Mauna Kea. La neve è arrivata dopo un anno di eventi estremi [DATI]

Un enorme sistema di bassa pressione si è spostato sulle Hawaii lo scorso weekend, provocando forte maltempo con onde alte, potenti venti, piogge intense e persino neve. A proposito di venti, un osservatorio sul vulcano Mauna Kea ha registrato una raffica di 307km/h. Sulla pagina Facebook del Keck Observatory si legge: “Nebbia gelata che deposita centimetri di ghiaccio su tutto, guidata da venti da intensità di uragano. Ci sono report di almeno una raffica di oltre 307km/h, ma è difficile da verificare. Tra blackout e ghiaccio sopra gli anemometri, le registrazioni sono discontinue. Quel che è chiaro è che venti sostenuti hanno ben superato i 209km/h per un certo periodo di tempo durante la notte”.

Il Mauna Kea è la vetta più alta delle Hawaii. Sulla sua cima non è insolito vedere neve, soprattutto in inverno, e anche in occasione dell’ultima tempesta è arrivata la neve. Quello che è stato sorprendente in questa tempesta è stata più che altro la neve caduta a circa 1.900 metri nel parco Polipoli Spring sull’isola di Maui. Il Dipartimento della terra e delle risorse naturali delle Hawaii ha dichiarato che “potrebbe essere la prima volta che la neve è caduta in un parco nazionale dello stato”. Il satellite GOES-17 ha mostrato la neve sulle cime il giorno successivo. Sulla cima del vulcano Haleakala, nell’isola di Maui, i venti hanno soffiato “solo” a 130km/h, ma sono stati registrati ammassi di neve di 1,2m con una temperatura di -6,6°C! Potrebbe trattarsi di un nuovo record di freddo per la vetta del vulcano. E lo stesso potrebbe valere per il Mauna Kea, piombato a -24,4°C!

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha riportato onde di 18 metri a nord delle isole di Kauai e Oahu. L’NWS ha riportato anche un totale di 39 tempeste locali, prevalentemente con danni inferti dal vento.

Questa era una panoramica delle violente condizioni meteo che si sono abbattute sulle Hawaii con l’arrivo di quella storica tempesta invernale. Ovviamente a tenere banco è la fortissima raffica di vento registrata sul Mauna Kea, ancora da confermare. Questa raffica è arrivata solo un giorno dopo che sul Monte Washington, nel New Hampshire, ne era stata registrata una di 238km/h, la raffica più forte degli ultimi 10 anni per l’area. Ma come si rapporta la violentissima raffica delle Hawaii a quelle più forti del mondo? Tralasciando quelle non ufficiali, quella delle Hawaii, se confermata, si classificherebbe come la 6ª raffica di vento più forte nel mondo e la più forte mai registrata alle Hawaii.

407km/h – Ciclone Olivia, Australia, 1996 371km/h – Tempesta invernale, Monte Washington, 1934 333km/h – Tempesta invernale, Groenlandia, 1972 321km/h – Tempesta invernale, New Hampshire, 1973 320km/h – Tempesta invernale, Alpine Meadows (California), 2017 307km/h – Tempesta invernale, Hawaii, 2019.

La potente tempesta che ha portato neve e forti venti alle Hawaii si aggiunge ad un anno segnato da eventi estremi per lo stato. Ecco i più importanti.

14-15 aprile 2018: record di precipitazioni negli USA

Un diluvio tropicale inarrestabile ha colpito l’isola di Kauai con precipitazioni estreme nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2018. Hanalei, località di villeggiatura di a malapena 500 abitanti nel nord dell’isola, ha registrato 1.262mm di pioggia nell’arco di 24 ore. “Questo totale, se certificato, infrangerà l’attuale record degli USA in 24 ore”, sosteneva l’NWS. Un totale così assurdo ha richiesto una commissione speciale per essere confermato e a dicembre una relazione ufficiale ha ritenuto valida la misurazione. Il record precedente era di 1.092mm, scaricati su Alvin, Texas, dalla tempesta tropicale Claudette tra il 25 e il 26 luglio del 1979.

22-26 agosto 2018: record di precipitazioni tropicali nello stato

L’uragano Lane ha scaricato 1.321mm di pioggia a Mountain View sulla Grande Isola. Questo ha superato il record precedente di 1.320,8mm stabilito durante l’uragano Hiki del 1950. L’episodio ha spinto l’uragano Lane al 2° posto per le precipitazioni totali di una tempesta negli Stati Uniti. Al 1° posto si trova l’uragano Harvey che aveva stabilito il suo primato solo un anno prima.

Stagione uragani 2018: un trio per le Hawaii

Lane è stata solo una delle 3 tempeste che hanno colpito le Hawaii nella stagione degli uragani 2018. Nel mese di agosto, Hector ha sferzato l’arcipelago con forti venti e onde pericolose. Due settimane dopo Lane, è arrivata Olivia, segnando la prima volta in cui 3 o più cicloni tropicali hanno colpito direttamente lo stato in una singola stagione. Solitamente, la posizione abbastanza a nord delle Hawaii le tiene lontane dalla maggior parte delle tempeste. Ma questo potrebbe non essere più il caso in futuro a causa dei cambiamenti climatici.

Bin Wang lavora per l’Università delle Hawaii a Manoa. Il suo team prevede un “sostanziale aumento nella probabilità di frequenza di cicloni tropicali alle Hawaii con un cambiamento verso nord-ovest della traiettoria dei cicloni tropicali”. In altre parole, significa che è probabile che le Hawaii si ritrovino nel mirino di tempeste più violente in un futuro non troppo lontano. Gli scienziati prevedono “aumenti futuri dei danni economici e agli ecosistemi a causa delle tempesta alle Hawaii”.

10 febbraio 2019: raffica di vento di 307km/h e possibile record di freddo (-24,4°C) sul Mauna Kea, possibile record di neve a 1.900 metri sull’isola di Maui.