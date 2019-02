Terra dei Fuochi: “Impegno concreto contro i crimini ambientali”

“Venti aziende sequestrate, 20 denunciati e 30 persone identificate in alcuni quartieri di Napoli e in Comuni dell’hinterland come Pompei e Torre del Greco per mancanza di autorizzazioni ambientali e sversamento illeciti, abbandono di rifiuti, emissioni in fogne e in atmosfera, smaltimento illecito di rifiuti pericolosi”. Lo dichiara Virginia La Mura senatrice del M5S.

“Un risultato che evidenzia come il lavoro di squadra tra istituzioni dia ottimi risultati, un impegno per il territorio campano fortemente sentito dal ministero all’Ambiente, che ha sin dall’inizio di questa legislatura annunciato lotta dura agli illeciti ambientali e l’inevitabile supporto del lavoro delle forze dell’ordine locali per un’azione energica ed efficace”, continua la parlamentare della commissione Ambiente.

“Un impegno che riguarda anche il Patto per il Sarno promosso dal ministro Costa e che punta a rafforzare i controlli in un’area dilaniata dagli eco-reati che avranno sempre piu’ vita difficile. Chi inquina – conclude – non lo vogliamo nel nostro territorio”.