Terremoto Ischia, Nappi: “La proroga dello stato emergenza è necessaria”

“Non esistono colori politici e differenze geografiche di fronte alle tragedie, al cospetto di drammi come quello patito dai cittadini di Ischia per il terremoto dell’agosto 2017. Non esistono neanche scadenze elettorali o di mandato: lo Stato ha il dovere di rispondere. Tra sette giorni, il 21 febbraio, scadra’ la proroga dello stato di emergenza per il sisma”.

E’ quanto si legge in una nota del vice coordinatore della Campania di Forza Italia e presidente dell’associazione Nord e Sud Severino Nappi. “E’ l’unica a non avere durata di un anno come, invece, prevede la nuova normativa sulla protezione civile e come, infatti, e’ accaduto altrove. Una differenza che non trova ragione alcuna e che provochera’ seri problemi agli ischitani e difficolta’ nella ricostruzione ma, soprattutto, nel ritorno alla normalita’. Stiamo parlando di 2475 sfollati, di cui 2195 assistiti mediante il contributo di autonoma sistemazione e 280 alloggiati in strutture alberghiere. Senza quella proroga si bloccheranno assunzioni e si fermeranno lavori. E’ un delitto su cui non si deve tacere. Sono al fianco dei comitati e mi battero’ con tutte le mie forze e in tutte le sedi opportune per richiamare l’attenzione del governo. Nessuno si giri dall’altra parte“, conclude Nappi.