Matteo Salvini, a Campli, in Abruzzo ha parlato anche di ricostruzione post terremoto, sottolineando che “non e’ possibile che a Teramo ci siano ancora 4mila persone fuori dalle abitazioni“. E’ necessario “dare piu’ poteri ai sindaci, per ricostruire, snellire, per accelerare. Ma sia ben chiaro prima vengono gli abruzzesi, prima vengono gli italiani e dopo vengono tutti gli altri paesi del mondo“.