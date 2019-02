Top Employers 2019: Rai Way ottiene la certificazione per il terzo anno consecutivo

Rai Way S.p.A. ottiene per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employers Italia, confermandosi ancora una volta società capace di sviluppare le migliori condizioni di lavoro, conciliando istanze di competitività e benessere dell’organizzazione.

La survey di Top Employers Institute attesta l’eccellenza dell’impegno dell’azienda con particolare riferimento agli ambiti d’indagine Pianificazione forza lavoro, Strategia dei talenti, On boarding, Performance Management e Leadership.

Stefania Cinque, Chief Human Resources Officer di Rai Way, ha evidenziato come “In linea con la visione strategica e i valori della società, il conseguimento della certificazione Top Employers per il terzo anno consecutivo attesti la centralità delle risorse umane, riconoscendo l’impegno costante di Rai Way nello sviluppo e nell’arricchimento delle competenze”