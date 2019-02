Traffico internazionale di cuccioli: sgominata un’organizzazione criminale, salvati oltre 100 cani

Sgominata un’organizzazione criminale dedita al traffico illegale di animali, alla truffa, alla falsificazione di documenti relativi alle vaccinazioni e al maltrattamento di animali. L’attività svolta dalla Polizia di Frontiera di Rimini, in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale di Polizia-Sirene, di due Team En Fast (rete europea delle unità ricerche attive latitanti) e delle squadre mobili di Milano, Alessandria, Bergamo, Savona, Napoli, coadiuvata dalle guardie ecozoofile di ”Fare Ambiente”, ha portato all’esecuzione di alcune misure cautelari e al sequestro di oltre cento cuccioli. L’organizzazione aveva come Paese di riferimento la Slovacchia dove sono stati localizzati i soggetti ritenuti i vertici del sodalizio e da dove provengono gli animali oggetto del traffico. Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, è inoltre emerso un traffico di migliaia di cani che ha fruttato al sodalizio guadagni per oltre un milione di euro. L’operazione ha coinvolto oltre cinquanta operatori della Polizia di Stato e trenta agenti della Polizia della Repubblica Slovacca.