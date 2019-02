Trasporto aereo: con SITA a Miami l’imbarco è a riconoscimento facciale

Un click, e poi in volo: i passeggeri del volo Lufthansa 461 in partenza da Miami International Airport (MIA) per Monaco possono superare il gate di imbarco prestando il volto per una semplice foto, senza carta d’imbarco né passaporto. Un passaggio semplice e veloce – meno di 2 secondi a passeggero – reso possibile dalla tecnologia biometrica di riconoscimento facciale implementata ai gate da SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo.

La sperimentazione è resa possibile grazie alla partnership fra SITA, MIA, Lufthansa e la Polizia di frontiera e doganale statunitense (la “US Customs and Border Protection – CBP). La tecnologia SITA utilizza una semplice fotografia scattata al gate d’imbarco per confermare le identità dei passeggeri e autorizzarli a viaggiare. La verifica dell’immagine tramite riconoscimento facciale dura meno di due secondi e ha un tasso di corrispondenza del 99%. L’Aeroporto di Miami prevede in quest’anno l’avvio dell’imbarco biometrico anche con altre compagnie aeree.

“Quanto realizzato al MIA è un nuovo grande successo: abbiamo fatto squadra per migliorare l’esperienza dei passeggeri tramite l’innovazione” ha affermato Sergio Colella, Presidente di SITA Europa. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con US CBP, aerolinee e aeroporti per creare una soluzione per un’uscita biometrica senza intoppi, che vada incontro alle esigenze di tutti, passeggeri e operatori. La soluzione SITA Smart Path™ che sta alla base di questa implementazione, utilizza varchi aeroportuali di uso comune, secondo gli standard settore: questo fa sì che la soluzione possa essere utilizzata da ogni altra compagnia aerea all’aeroporto di Miami”.

“Lufthansa è orgogliosa di essere leader nell’industria del trasporto aereo e trend-setter nella digitalizzazione e innovazione del settore. Un percorso in cui l’imbarco biometrico è un passo considerevole”, ha affermato il Dr. Bjoern Becker, Senior Director Product Management Ground & Digital Services di Lufthansa Group. “Permettendo un transito rapido e senza intoppi dai punti di controllo, la biometria contribuisce a velocizzare la procedura d’imbarco, garantendo al contempo il rispetto dei più elevati standard di sicurezza. Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea a introdurre questo progresso tecnologico al MIA”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con CBP e SITA per fornire questa tecnologia di ultima generazione ai passeggeri di Lufthansa al MIA,” ha sottolineato Lester Sola, Direttore e CEO di MIA. “La biometria è uno dei tanti strumenti che stiamo utilizzando per modernizzare la nostra infrastruttura in aeroporto, in modo da offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio senza intoppi”.

SITA e il MIA hanno già collaborato a una serie di soluzioni innovative per l’esperienza di viaggio, fra cui il Mobile Passport Control e MIA Airport Official, l’app per cellulari dell’aeroporto.